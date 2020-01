Meteo Piemonte: il 2019 uno degli anni più piovosi per il Vco (Di sabato 18 gennaio 2020) “Non pioveva così tanto dal 2013”. Lo dice il sito Meteo Live Vco, il portale Meteorologico che analizza la situazione del clima e dei ghiacciai nel Verbano Cusio Ossola. Il 2019 è stato con il 2013 l’anno più piovoso dell’ultimo decennio. Secondo i dati della rete di stazioni Meteorologiche, la località più piovosa è stata Gravellona Toce con 2669mm, a seguire Pella sul lago d’Orta con 2656mm, in terza posizione Ornavasso con 2508mm. A Verbania 2000mm, a Domodossola 1737mm. Al ghiacciaio Belvedere, a 1965 metri di altitudine, 1576mm.L'articolo Meteo Piemonte: il 2019 uno degli anni più piovosi per il Vco Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

