Marina La Rosa aneddoto piccante: «Una persona mi chiese di fargli la pipì addosso» (Di sabato 18 gennaio 2020) Ospite dell’ultima puntata de La Zanzara, il programma di Radio24, è stata l’ex concorrente del primo Grande Fratello nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi Marina La Rosa, nota ai più con il soprannome de ‘La Gatta morta’. La 42enne messinese ha smentito le fantasie maschili sul suo conto: «Sono diventata oggetto di feticismo sui miei piedi, mio malgrado. Non sono né una feticista né una mistress. E ci tengo a sottolinearlo!». Poi ha aggiunto: «Non ho mai sottomesso nessuno coi piedi anche se coi piedi so fare tante cose. Se mi cade qualcosa per terra, io la raccolgo sempre con i piedi». Marina La Rosa aneddoto piccante: «Una persona mi chiese di fargli la pipì addosso» Parlando della sua esperienza nella casa più spiata di Italia era inevitabile che si finisse a parlare di Rocco Casalino: «Ci sono delle riprese, che risalgono ormai a 75 anni fa, al primo ... Leggi la notizia su urbanpost

egos23 : RT @jacopo_iacoboni: La lettura della situazione politica di Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello [fonte La Zanzara Radio 24… - maurizio_staff : MARINA #LAROSA #HOT A LA #ZANZARA: IL PISSING, LO #SQUIRTING, I GIOCHI CON I PIEDI, #CASALINO E #CONTE ...… - M5S_No_Grazie : RT @jacopo_iacoboni: La lettura della situazione politica di Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello [fonte La Zanzara Radio 24… -