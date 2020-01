LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone vince a pari merito con Vlhova e scappa in classifica! (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Federica Brignone A Sestriere 15.08 Grazie per averci seguito, è stata una magnifica giornata di sci per l’Italia. Un saluto sportivo! 15.07 La classifica generale vede invece primeggiare Shiffrin con 946 punti, seguita da Vlhova (713) e Brignone (665). 15.05 Nella classifica di Coppa del Mondo di Gigante Federica Brignone allunga a 375 punti, +61 su Mikaela Shiffrin. Terza Marta Bassino a 264. Mancano quattro gare al termine della stagione in questa specialità. 15.03 Completano la top10 Holdener, Robinson, Hrovat, Rebensburg, Hector, Goggia e Bassino. Federica Brignone oggi ha vinto pennellando sul muro. Nel finale in piano ha perso da Vlhova, ma non abbastanza per perdere un successo che vale triplo anche in ottica classifica di Gigante. Da segnalare anche la 18ma piazza di Irene Curtoni. 15.01 Federica ... Leggi la notizia su oasport

