Le tre parole chiave con cui il centrosinistra può tornare a dettare l’agenda (Di sabato 18 gennaio 2020) Da tempo la politica è alla ricerca di “parole chiave”. parole che esprimano concetti immediati, che parlino alla pancia e al cuore prima che al cervello. Paura, sicurezza, esclusione/inclusione, resilienza, fragilità, straniero/nemico. Dietro alle parole quasi sempre non c’è altro. Sicuramente non Leggi la notizia su ilfoglio

effe_francesco : RT @GuidoCrosetto: Mi sono stufato di stare in silenzio e di consentire a chiunque di poter distruggere la vita di altre persone, magari ce… - andrea_gardin : RT @GuidoCrosetto: Mi sono stufato di stare in silenzio e di consentire a chiunque di poter distruggere la vita di altre persone, magari ce… - sciantokescia : RT @GuidoCrosetto: Mi sono stufato di stare in silenzio e di consentire a chiunque di poter distruggere la vita di altre persone, magari ce… -