Lazio Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Primo anticipo della Serie A TIM tra Lazio e Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dello stadio Olimpico. Si è giocato oggi sabato 18 gennaio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo che ha aperto il girone di ritorno della Serie A tra Lazio e Sampdoria. Biancocelesti terzi che sembrano non fermarsi più, … L'articolo Lazio Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *5-0 Sampdoria *(Pen: Immobile 65‘) #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *1-0 Sampdoria *(Caicedo 7‘) #SSFootball -