Laura Boldrini durissimo attacco a Matteo Salvini “E’ il re dei bulli, il maestro dell’odio” (Di sabato 18 gennaio 2020) La telenovela tra Laura Boldrini contro Matteo Salvini è all’ennesima puntata. A Diritto e Rovescio nella serata di ieri su rete 4 è stata ospite l’ex Presidente delle Camera dei deputati. Laura Boldrini è ritornata nel Pd dopo aver fatto parte del gruppo di parlamentari che aveva creato un nuovo partito a sinistra “Liberi e Uguali”. Laura Boldrini ha subito attaccato Matteo Salvini. “Matteo Salvini ha fatto dell’odio la sua cifra di comunicazione in un modo che non è necessariamente è diretto, bensì indotto attraverso domande sui social network apparentemente innocenti che sollecitano invece le peggiori reazioni…”. Secondo la Boldrini il leader del Carroccio: “ha ragionato sull’odio, ci ha lavorato, l’ha strutturato e l’ha reso strategia. È un maestro e gli odiatori hanno un riferimento a cui rivolgersi se vogliono migliorarsi sulle ... Leggi la notizia su baritalianews

Castelletta61 : Io la casa me la sono sudata e se ne ho due non sono cazzi che ti riguardano. Comunista ripescata. La proposta di… - SabrySonoIo : RT @BorgonzoniPres: Ieri sera su Rete 4 mi sono dovuta ascoltare Laura Boldrini affermare che 'Salvini è il MAESTRO DELL'ODIO'... Ma si può… - 2cb9e19f27d64a6 : RT @PiramideRossa: Non osate neanche paragonarla alla Presidente Laura Boldrini...che non si è mai avvalsa dei privilegi legati alla sua ca… -