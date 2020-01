Iachini: «Grande vittoria!». Commisso: «Bravi! Li voglio così». Gattuso e Napoli in ritiro (Di domenica 19 gennaio 2020) «La squadra è stata bravissima -ha detto l'allenatore della Fiorentina - perchè giocare e vincere tre partite in una settimana non era facile. Lavoriamo da diciannove giorni, ma la squadra ha già recepito alcuni conctti importanti. I ragazzi sono volenterosi e pronti per un girone di ritorno importante» Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Iachini: «Grande vittoria!». Commisso: «Bravi! Li voglio così». Gattuso e Napoli in ritiro - photoFrance70 : @acffiorentina Contentissimo per Iachini, l'allenatore col cappellino ???? Grande Beppe!! (da tifoso Samp) - sportli26181512 : #Interviste #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fiorentina, Iachini: “Era importante tenere la squadra cort… -