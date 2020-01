I Dittatori non Cadono dal Cielo di Emil Ludwig torna nelle librerie (Di sabato 18 gennaio 2020) Era il 1940 quando lo storico e biografo Emil Ludwig, già autore nel 1932 dell’apprezzato Colloqui con Mussolini, usciva con il suo “I Tre Dittatori” in cui traccia un ritratto di Hitler, Mussolini e Stalin. Ora Mind Edizioni rilascia in una nuova forma a 80 anni esatti dalla loro pubblicazione il 16 gennaio questo capolavoro della sua bibliografia dandoli un look completamente nuovo già dal titolo decisamente provocatorio: I Dittatori non Cadono dal Cielo, seguito dal sottotitolo “Sono i popoli che vogliono essere schiavi”. La casa editrice indipendente aggiunge quindi un piccolo gioiello della letteratura alla sua ampia offerta e nella persona dei fondatori Francesco Bogliari e Rosamaria Sarno dichiara: “Questi ritratti di taglio psicologico e sociologico oltre che politico sono ancora di utilissima lettura, per capire come le dittature non nascano dal niente ma dalla volontà stessa ... Leggi la notizia su giornalettismo

KAVDAX : RT @salvinithebest: @AretusaMoro Salvini invece parla anche con gli stronzi e dittatori perché lui è democratico ed educato!a differenza tu… - Carlo95784403 : @GiorgiaMeloni Ma questi piccoli dittatori fiscali fino a quando dovremmo sopportarli ? Fanno leggi che poi non ver… - salvinithebest : @AretusaMoro Salvini invece parla anche con gli stronzi e dittatori perché lui è democratico ed educato!a differenz… -