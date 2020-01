Gattuso a Sky: “Se qualcuno non vuole restare o è ancora indispettito per le multe deve dirlo” (Di domenica 19 gennaio 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la brutta sconfitta maturata al San Paolo contro la Fiorentina «C’è grande preoccupazione al contrario di quello che avevamo preparato e fato intravedere nelle ultime settimane. Ero convinto che venisse fuori una grande prestazione. Abbiamo giocato male, piatti. È una squadra che non ha furore agonistico. Oggi siamo sprofondati. È una prestazione che non è solo tecnico-tattica ma di un qualcosa in più . c’è delusione, il primo responsabile è l’allenatore perché sceglie gli uomini per mandarli in campo. Non mi piace parlare di alibi, siamo dei privilegiati a fare questo mestieri perché da piccoli era un gioco ed è diventato un lavoro. Ci vuole veleno, gli occhi della tigre. Non abbiamo capito a cosa andiamo incontro» Lei si sente coinvolto in questo progetto «Ci mancherebbe mica sono ... Leggi la notizia su ilnapolista

