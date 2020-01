Eminem torna con un nuovo album a sorpresa: è ispirato a Hitchcock (Di sabato 18 gennaio 2020) Eminem torna con un nuovo album a sorpresa ed è ispirato a Hitchcock Music to Be Murdered By: il nuovo album di Eminem è stato annunciato con grande sorpresa sui social (ma, del resto, questa non è la prima volta) ed è composto da 20 tracce, con extrabeat alla vecchia maniera che in realtà sono un omaggio ad Alfred Hitchcock. Il celebre regista pubblicò il suo unico album musicale nel 1958 ed era intitolato esattamente così, “Music to be murdered by”. Eminem, oltre al titolo, ha emulato anche la copertina: di fatto, lo vediamo impugnare ascia e pistola, entrambe puntate alla testa. L’album vede la collaborazione di tantissimi artisti come il rapper (compianto) Juice WRLD e Ed Sheeran. Eminem torna in grande stile, lanciando un appello per le prossime elezioni con un video di uno dei suoi nuovi brani, Darkness, il cui tema principale è la legge sulle armi da fuoco ... Leggi la notizia su tpi

risofreddo : E quando torna lui,tutti gli altri possono anche ritirarsi #Eminem - TelesiaTv : #News dallo spettacolo: #Eminem pubblica nuovo album #MusicToBeMurderedBy - #ArianaGrande accusata di #plagio per… - 4ragazzi1D : RT @shos_anna: Sto ascoltando l’album nuovo di Eminem e mi sembrava migliore dell’ultimo se non fosse che c’è di nuovo un duetto con Ed She… -