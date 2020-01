Denis Dosio: da influencer a cantante guidato da amore e istinto (Di sabato 18 gennaio 2020) Da influencer a cantante: a 19 anni, Denis Dosio amplia la sua rotta ed abbraccia anche il mondo della musica. È di questi giorni il singolo Non mi tocchi, di cui insieme ad altri ha firmato musica e testo. Il brano ha già fatto migliaia di visualizzazioni su Youtube e Denis si è confidato in un’intervista a Novella 2000. La canzone parla di un argomento mai a termine di scadenza, specialmente per i giovani ascoltatori di Denis Dosio: l’amore. Racconta un pezzetto di me e della mia vita, rievoca le sensazioni e gli stati d’animo che ho vissuto nelle mie relazioni. È un breve trailer di un grande film che è, appunto, l’amore. Parlo d’amore perché è quello per cui ho sofferto di più, che più ha lasciato il segno nella mia giovane esistenza. È stato proprio questo sentimento a spingermi a scrivere, a raccontarmi, ad aprirmi. Mi sento a mio agio ad affrontare questo argomento, ... Leggi la notizia su velvetgossip

