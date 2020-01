Così due veterani della guerra hanno deciso di aiutare i Paesi in conflitto (Di sabato 18 gennaio 2020) Il tè è una bevanda originaria della Cina la cui pianta, ormai, viene coltivata in diversi Paesi del mondo. A seconda di dove ci si trova, bere tè è un’esperienza diversa. Negli Stati Uniti sud-orientali lo bevono freddo e zuccherato sulla veranda di casa, mentre in Inghilterra sorseggiando il tè caldo in deliziose tazze di porcellana mentre chiacchierano davanti a un vassoio di focaccine e panini. Per Brandon Friedman e Terrence Kamauf, due veterani dell’esercito americano, il tè è più di una bevanda, è un modo per aiutare le persone che vivono in Paesi che sono stati devastati dalla guerra, a ricostruire la propria vita. I due sono i co-fondatori della Rakkasan Tea Company, azienda che fornisce tè sfuso dai Paesi postbellici per promuovere la crescita economica. Si avvicinarono alla cultura del tè mentre prestavano servizio nell’esercito degli Stati Uniti. Spesso ... Leggi la notizia su dilei

