Clima, New York pensa ad un “muro” per fermare nuove tempeste oceaniche e inondazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) New York potrebbe avere il suo “muro mobile” di protezione, lungo 10 chilometri, per proteggersi dalle tempeste oceaniche e dalle inondazioni. È ancora vivo il ricordo dell’uragano Sandy che, nel 2012, devastò la costa e la città, provocando 72 morti e danni per 62 miliardi di dollari. Da allora sono stati spesi 14 miliardi di fondi federali per risollevare la città e prepararla a nuovi uragani. La barriera, alta più di 6 metri, potrebbe essere costruita all’altezza del porto di New York, da Rockaways a sud di Staten Island, lontano dalla vista dei turisti per non rovinare il panorama oceanico che si apre a sud di Manhattan e lungo l’Hudson e l’East River. Il modello di riferimento potrebbe essere quello costruito dai russi per proteggere il porto di San Pietroburgo: una barriera mobile che scorre lateralmente, lungo “binari”, in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Eco1stArt : RT @peoplexplanet: Ecco in cosa consiste il #GreenNewDeal europeo, nato per abbattere il 40% delle #emissioni inquinanti entro il 2030. #UE… - peoplexplanet : Ecco in cosa consiste il #GreenNewDeal europeo, nato per abbattere il 40% delle #emissioni inquinanti entro il 2030… - afarruggia62 : #clima la #Germania accelera sull'addio al #carbone. Bene così -