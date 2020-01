Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Paris a -57 da Pinturault dopo la discesa di Wengen (Di sabato 18 gennaio 2020) Alexis Pinturault si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo la discesa di Wengen. Il francese non ha preso parte alla durissima prova sul Lauberhorn proprio come il norvegese Henrik Kristoffersen, attardato dal leader di appena due lunghezze. Il nostro Dominik Paris ha conquistato un preziosissimo secondo posto sul pendio svizzero e ha così rafforzato il quarto posto ad appena 57 punti di ritardo da Pinturault: il nostro portacolori è pienamente in corsa per la conquista della Sfera di Cristallo. Appena davanti all’altoatesino c’è il polivante norvegese Aleksander Kilde a 22 punti da Pinturault. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Alexis Pinturault (Francia) 613 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 611 3. Aleksander Kilde ... Leggi la notizia su oasport

