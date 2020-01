Tragedia alla Favorita, muore il dj Antonino Vassallo, sono già 6 i morti nel 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) sono ore di dolore a Palermo per la morte di Antonino Vassallo, il dj palermitano deceduto questa notte in un incidente lungo la strada del parco della Favorita di Palermo in direzione di Mondello. Il ragazzo non ce l’ha fatta, è morto sul colpo in seguito alo schianto della Fiat Punto guidata da S.T., 29 anni, fotografa e videomaker, che ora si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Villa Sofia. Antonino Vassallo era un dj conosciuto nell’ambiente giovanile di Palermo. I due ragazzi stavano tornando da una fiera del settore sposi alla Fiera del Mediterraneo dove avevano allestito uno stand per pubblicizzare la propria attività. Antonino Vassallo era residente a Partanna Mondello. La sua salma è stata restituita ai familiari per i funerali. Quella di Vassallo è la sesta Tragedia della strada che avviene in provincia di Palermo in 17 giorni, i primi del ... direttasicilia

