Syed, favola a lieto fine: il suo angelo è un pizzaiolo di Torrecuso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl bello dei media. Prima l'intervista agli "Stati Generali" di Serena Dandini, poi l'appello di Federica Sciarelli con "Chi l'ha visto?" e intanto il tam tam sui social cresceva: "Aiutiamo Syed a ritrovare il pizzaiolo beneventano che lo aiuto". Una settimana di ricerche e la missione è compiuta. Syed Hasnain ce l'ha fatta. Voleva rintracciare l'uomo che per primo lo accolse in Italia, ospitandolo e dandogli da mangiare. "Dopo anni di sofferenze e sfruttamenti, un gesto di umanità che mi ridiede speranza" – ha raccontato in più occasioni Syed. Una favola moderna, la sua. Cominciata tra i polverosi mercati del sud dell'Afghanistan, dove la madre lo affidò a un uomo per strapparlo alla guerra e proseguita per otto lunghissimi anni e tra mille peripezie. Fino a quel tir a cui si aggrappò al porto di Patrasso, per giungere poi in Italia.

