Siena, neonato con l’intestino nel torace: operato e salvato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena la notizia di un intervento chirurgico concluso con successo su un neonato i cui organi addominali si trovavano nel torace. Una condizione complessa, causata da un’ernia diaframmatica, su cui ha operato l’équipe di Chirurgia pediatrica – diretta da Mario Messina – in collaborazione con l’ospedale di Arezzo dove è avvenuto il parto. neonato con l’intestino nel torace: salvato a Siena L’intervento cui è stato sottoposto il neonato è stato descritto dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese (Aous) in un comunicato, in cui sono spiegati i contorni della delicata operazione che ha permesso di salvarlo. Si è trattato di uno dei pochi casi in Italia: l’intestino del bambino si trovava posizionato nel torace, a causa di un’ernia diaframmatica che ha richiesto l’immediato trasferimento dall’ospedale di Arezzo, dove è nato, al ... Leggi la notizia su thesocialpost

TeleCapriNews : #Intestino nel petto, salvato #neonato - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Operazione chirurgica salva neonato da grave malformazione. Pochissimi interventi del genere in Italia - Andyphone : RT @qn_lanazione: Operazione chirurgica salva neonato da grave malformazione. Pochissimi interventi del genere in Italia -