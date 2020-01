Sgarbi attacca la Sardina: “Non avete punti di riferimento”. La replica: “Per me è Liliana Segre” (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’orientamento politico delle Sardine continua a far discutere. Sono molti coloro che accusano il nuovo movimento di essere sostanzialmente una “costola” del centro-sinistra, tanto che alcuni esponenti politici della fazione opposta individuano addirittura l’ex premier Romano Prodi come “ideatore” delle Sardine. Critico nei confronti del nuovo movimento è anche Vittorio Sgarbi. L’ex sindaco di Salemi … L'articolo Sgarbi attacca la Sardina: “Non avete punti di riferimento”. La replica: “Per me è Liliana Segre” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

la_gata_lova : essere attaccati da Sgarbi: un punto d'onore. #sardine 'Non avete punti di riferimento': botta e risposta Sgarbi-Sa… - antpelliccia : Sgarbi attacca la sardina: 'Non avete punti di riferimento'. La replica: 'Il mio è Liliana Segre' -