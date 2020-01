Setta satanica in azione a Panama: uccise sette persone (Di venerdì 17 gennaio 2020) sette persone sono state uccise a Panama da una Setta satanica. I corpi rinvenuti in una fossa. Tra le vittime anche cinque bambini. NGABE-BUGLE’ (Panama) – Orrore a Panama. sette persone sono state uccise dalla Setta satanica La nuova luce di Dio al termine di un rituale avvenuto nella giungla. La macabra scoperta è stata fatta dagli inquirenti che hanno rinvenuto i corpi delle vittime in una fossa a due chilometri di distanza dal ranch dove sono stati liberati quattordici indigeni. Nessuna pietà per i componenti di questa Setta che hanno torturato, picchiato, bruciato e colpiti con il machete le persone. Tra di loro anche una donna incinta e cinque bambini. Il blitz delle autorità locali Il blitz delle autorità locali ha permesso alla Setta satanica di non uccidere tutti gli indigeni rapiti. Quattordici persone, infatti, sono state salvate dagli inquirenti che ... Leggi la notizia su newsmondo

repubblica : Panama, scoperta fossa con 7 morti: 5 bambini e la madre incinta. Uccisi da setta satanica 'La nuova luce di Dio' [… - repubblica : Panama, scoperta fossa con 7 morti: 5 bambini di un anno e la madre incinta. Uccisi da setta satanica 'La nuova luc… - MediasetTgcom24 : Panama, una donna incinta e sei bambini torturati e uccisi da una setta satanica #Panama -