Scossa magnitudo 4 in provincia di Catanzaro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una Scossa di terremoto di magnitudo 4 e' stata registrata a 00:37 in Calabria, nel nord della provincia di Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondita' ed epicentro a 6 km da Albi e a 19 dal capoluogo. Al momento non si hanno segnalazioni da danni a persone o cose. Leggi la notizia su ilfogliettone

