Sanremo, Nicola Savino smentisce la Gregoraci: “Io non discrimino” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non si placano le polemiche attorno al prossimo Festival di Sanremo, che deve rispondere ad attacchi da tutte le parti. Da un lato ci sono le enormi polemiche seguite alla presentazione delle vallette di Amadeus, accusato di sessismo. Dall’altro, l’attacco frontale di Elisabetta Gregoraci, esclusa da L’altro festival per colpa di Nicola Savino, a parer suo. Ora è arrivata la risposta del conduttore. La Gregoraci esclusa dall’altro festival accusa Savino Come fai, sbagli. Sembra questo il ritornello dei giorni scorsi per quanto riguarda il prossimo Festival di Sanremo. Oltre alle enormi critiche contro Amadeus per le parole e i criteri con cui avrebbe scelto le sue vallette, ci sono polemiche anche per chi invece non è stato scelto proprio.Ieri Elisabetta Gregoraci ha sganciato la bomba contro Nicola Savino, il conduttore de L’altro festival, che sarebbe dovuto essere stato ... Leggi la notizia su thesocialpost

