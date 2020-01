Napoli, lavoro più sicuro: arriva la “Carta dei diritti dei riders” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – arriva la “Carta dei diritti dei riders e dei lavoratori della Gig economy”: così il Comune di Napoli ha pensato di tutelare le condizioni di lavoro di tutti gli operatori del settore. Il documento, che presenta 14 articoli, fissa una serie di standard minimi di tutela che saranno applicati ai lavoratori e collaboratori che agiscono sul territorio di Napoli e provincia. ”Ancora una volta Napoli è città dei diritti. Vogliamo essere in prima linea per costruire diritti per le nuove forme di lavoro, ben ricompensato, sicuro e senza discriminazioni”, ha dichiarato il sindaco Luigi De Magistris. Grande soddisfazione per Antonio Prisco, rappresentante dell’Union Riders Napoli. ”Questa Carta per noi è importante perché pone l’accento sul fatto che siamo di fronte a un lavoro che non deve essere ... Leggi la notizia su anteprima24

MarcoBovicelli : #Inter, il #ManchesterUnited apre alla cessione di #Young a gennaio: club al lavoro sull’indennizzo. Tentativi di… - micillom5s : I Carabinieri Subacquei hanno fermato due #pescatori di frodo. Avevano già raccolto oltre 38kg di #ricci pari a 100… - PierPastore : Fiero di aver contribuito! Peccato che il bel lavoro sia stato abbandonato dall’attuale segreteria. Spero che s… -