Myss Keta su Amadeus e le polemiche sessiste: “Il posto di una donna è davanti a un uomo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Amadeus durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2020 stanno facendo discutere non poco. Il conduttore è stato accusato di sessismo per aver descritto Francesca Sofia Novello come una donna che sa stare "un passo indietro" al fidanzato Valentino Rossi. Myss Keta, da sempre icona femminista, non è riuscita a stare in silenzio e ha reagito così. Leggi la notizia su fanpage

trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus - repubblica : RepTv Myss Keta risponde ad Amadeus: 'Il posto di una donna è davanti a un uomo' di CRISTINA PANTALEONI - 361_magazine : #MyssKeta interviene sulla vicenda #Sanremo -