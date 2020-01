Myss Keta attacca Amadeus dopo la polemica sul sessismo: “Stai attento!” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Myss Keta, ospite nella sala di Treccani, ha commentato la frase (indicata come sessista) che Amadeus ha pronunciato durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. “Io penso che il posto di una donna sia davanti ad un uomo e che una donna non debba stare nel posto che le impone la società, ma deve prendersi il suo. Ho visto la conferenza e che posso dire? Ci sono rimasta un po’ come un ghiacciolo. Credo che nessuna di noi voglia stare al suo posto, ma voglia superarne altri. Siamo vicine alla conduzione del Festival comunque, step by step, stai attento Amadeus”. Vi ricordo che Myss Keta sarà la co-conduttrice de L’Altro Festival di Nicola Savino al fianco di Iva Zanicchi. La trasmissione (nata dalle ceneri del dopoFestival) andrà in onda al termine di ogni serata del Festival di Sanremo in esclusiva su RaiPlay. E se questo è solo l’inizio, can’t ... Leggi la notizia su bitchyf

