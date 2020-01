Milan, arriva l’assist di Bjelica: «Dani Olmo out, stiamo trattando la sua cessione» (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’allenatore della Dinamo Zagabria, Bjelica, ha parlato al sito 24sata.hr della cessione di Dani Olmo, obiettivo di mercato del Milan Dani Olmo è uno degli obiettivi più caldi per il calciomercato del Milan. I rossoneri vorrebbero portare lo spagnolo a Milano già nel mese del gennaio, provando a sbaragliare la folta concorrenza. Un assist importante per la cessione di Olmo arriva direttamente dall’allenatore della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica. «Olmo non giocherà domani. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, anche se non sappiamo dove e quando se ne andrà. E’ di buon umore, si allena davvero bene, ma in questa fase non vogliamo prenderci il rischio di farlo scendere in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

