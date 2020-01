Hunt: Showdown arriverà il prossimo mese su PS4. In programma il cross-play e molti altri aggiornamenti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Hunt: Showdown avrà un nuovo publisher. Oggi Crytek ha annunciato che Koch Media agirà come publisher per le versioni di Hunt:Showdown su playStation 4 e Xbox One. Koch Media è responsabile sia della distribuzione globale che delle versioni digitali del gioco su queste piattaforme. La partnership estesa è in seguito al successo della distribuzione di Koch Media di Hunt: Showdown per PC nel 2019. Crytek continuerà a sviluppare Hunt: Showdown e sarà il publisher della versione PC su Steam. Le due società lavoreranno a stretto contatto per offrire la migliore esperienza di gioco possibile su tutte le piattaforme.Oltre a queste notizie, Crytek e Koch Media hanno rivelato che Hunt: Showdown sarà disponibile in versione fisica su playStation 4 e Xbox One il 18 febbraio 2020."Con Koch che si occupa dell'aspetto editoriale, il nostro team di sviluppo può concentrare l'attenzione sul continuo ... Leggi la notizia su eurogamer

