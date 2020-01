Fiat Panda compie 40 anni: la storia dell’auto e le curiosità (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fiat Panda compie 40 anni: la storia dell’auto e le curiosità Il 2020 rappresenta un anno storico in casa Fiat: infatti il 29 marzo si celebreranno i 40 anni dalla presentazione della mitica Panda. La citycar della casa di Torino resta anche al giorno d’oggi una delle auto più amate e acquistate dagli italiani: è infatti al primo posto delle auto più vendute nel nostro paese, grazie alla sua comodità in ambito cittadino, i bassi consumi e, perché no, la storia e l’affidabilità del marchio. Proprio in ambito di affidabilità, la Panda è riconosciuta come auto indistruttibile e nell’epoca social questo fatto viene spesso rappresentato in maniera scherzosa. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Fiat Panda, 40 anni di successi, primati e curiosità Quasi dieci milioni di unità vendute dal 1980 ad oggi in tutto il mondo, centomila delle quali in Italia nel ... Leggi la notizia su termometropolitico

