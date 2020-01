Eventi a Napoli del 18-19 gennaio: Rubini e Lo Cascio al Bellini con “Dracula” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Eventi a Napoli di sabato 18 e domenica 19 gennaio: spiccano Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio al teatro Bellini con “Dracula” e Maurizio Casagrande al Cilea con “Mostri a parte”. Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di Eventi a Napoli, quello di sabato 18 e domenica 19 gennaio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano spettacolo, gastronomia e cultura: ecco alcune delle principali. Teatro Bellini: Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio in scena con “Dracula” Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi riscrivono per il teatro Dracula di Bram Stoker, il romanzo gotico per eccellenza, rimarcandone i risvolti psicologici: la storia del giovane procuratore londinese incaricato di recarsi in Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento per conto del nobile Conte Dracula, diventa un viaggio interiore nell’oscurità del malessere. In scena, Rubini è affiancato da Luigi Lo Cascio. ... Leggi la notizia su 2anews

claudioruss : #Gattuso: 'Dev'esserci la consapevolezza di dover salire, dobbiamo essere bravi a non farci prendere dagli eventi.… - SquilibriEditor : Nuova Compagnia di Canto Popolare 'Napoli 1534. Per moresche e villanelle', cd presentato in anteprima nazionale - BirbaeEmilia : 'O cippo 'e Sant'Antuono il 17 gennaio: origine del rito ed eventi in Campania -