Christian Bale e David O. Russell tornano a collaborare per un nuovo film (Di venerdì 17 gennaio 2020) La star Christian Bale e il regista David O. Russell tornano a lavorare insieme per un nuovo progetto prodotto dalla compagnia Regency. Christian Bale e il regista David O. Russell sono in trattative per collaborare in un nuovo film senza titolo che sarà prodotto dalla Regency, un progetto che partirà probabilmente il prossimo aprile. La notizia è stata confermata da Variety che anticipa i primi dettagli della nuova collaborazione tra la star di Hollywood e il regista, già compagni d'avventura in The Fighter e American Hustle - L'apparenza inganna. Se questo nuovo progetto andrà in porto, David O. Russell firmerà anche la sceneggiatura, che sarebbe già pronta. Christian Bale è stato diretto dal regista in The Fighter del 2010 e in American ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Christian Bale e David O. Russell tornano a collaborare per un nuovo film) Playhitmusic - - LongTakeIt : Dopo #TheFighter e #AmericanHustle, #ChristianBale e #DavidORussell collaboreranno in un nuovo film dal cast che pr… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Christian Bale e David O. Russell tornano a collaborare per un nuovo film -