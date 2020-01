Bologna, pugni e calci sul treno: marocchino aggredisce e rapina uomo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha cercato di mettere fuori combattimento il suo obiettivo con un pugno in testa ma poi, vedendo che continuava a reagire anche da terra, non ha esitato ad infierire tempestandolo di calci Nell'attesa della partenza del treno a bordo del quale si trovava, ha pestato l'uomo divenuto obiettivo della sua programmata rapina, colpendolo come una furia con lo scopo di sottrargli lo zainetto che portava in spalla ed il portafogli: per questo motivo un marocchino si trova ora detenuto dietro le sbarre del carcere di Bologna. Come riportato dalla stampa locale, che ha riferito alcuni dettagli della vicenda in questione, i fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 16 gennaio. L'aggressore e la sua vittima si trovavano sul treno regionale 3007, ancora fermo sui binari in attesa della partenza verso Ravenna. Numerosi i passeggeri a ... Leggi la notizia su ilgiornale

