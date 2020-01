Barbara Alberti, frasi choc contro un concorrente: “Farà del male a una donna, ha la faccia da assassino” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ieri sera Barbara Alberti e Rita Rusic stavano pulendo la cucina, quando la scrittrice ha iniziato a parlare di quello che è successo a Salvo Veneziano. Barbara ha condannato il comportamento del pizzaiolo, ma anche le risate degli altri 3 ex gieffini, poi si è scagliata contro Pasquale Laricchia. La Alberti c’è andata giù pesante e ha detto che il pugliese farà del male alle donne e che ha la ‘faccia da assassino’. “Lui era furibondo ci avrebbe ucciso tutti. Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio. Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questo. Però odierà le donne, lui farà qualcosa di male alle donne. Aveva una faccia da assassino”. Amo follemente Barbara e trovo orrende anche le risatine di Pasquale, Patrick e Sergio, ma questo attacco è davvero fuori luogo. chi considera la Alberti di cultura, mi giustifichi queste ... Leggi la notizia su bitchyf

