17 gennaio, Muhammad Ali nasce a Louisville nel 1942 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il 17 gennaio 1942, in Kentucky, nasce Muhammad Ali. Nato Cassius Clay, il pugile segnerà la storia dello sport del XX secolo. Muhammad Ali nasceva il 17 gennaio di 78 anni fa. Quello che è stato probabilmente il più grande pugile del XX secolo venne alla luce a Louisville, in Kentucky, con il nome di Cassius Marcellus Clay Jr.. Muhammad Ali, il numero uno Il giovane Muhammad Ali inizia a praticare il pugilato da giovanissimo e nel 1960 vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma nella categoria dei mediomassimi. Quattro anni più tardi, mandando al tappeto il detentore Sonny Liston, conquista il titolo mondiale dei pesi massimi. I suoi incontri contro Joe Frazier e George Foreman sono passati alla storia: in particolare, il drammatico e suggestivo scontro in Zaire, nel 1974, dove Ali riconquista la corona iridata. In totale, il pugile statunitense è salito 61 volte ... Leggi la notizia su newsmondo

repubblica : 17 gennaio 1942: nasce il pugile Muhammad Ali, tra i più forti e apprezzati di sempre #AccaddeOggi - ViselliTania : RT @repubblica: 17 gennaio 1942: nasce il pugile Muhammad Ali, tra i più forti e apprezzati di sempre #AccaddeOggi - travelitalia : Nati il 17 gennaio: 1706 Benjamin Franklin, Inventore del parafulmine. 1899 Al Capone, Capo delle bande criminali i… -