Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 20:10

Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente la politica e un'apertura prendo atto che Italia viva sia isolato dalla maggioranza votano insieme la partita lì alle opposizioni la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata abbiamo bloccato falsità è il centro-destra sono le parole del ministro della giustizia Alfonso Bonafede ieri su Radio Capital parole che hanno di fatto provocato la reazione del leader in sala Evviva Matteo Renzi su Facebook che Rivendica la decisione quella di votare il centrodestra sulla prescrizione Italia viva spiegato il guardasigilli però una maggioranza che ha deciso di andare avanti con un molto compatto pensi replica non abbiamo rotto la maggioranza abbiamo solo di dello stato di diritto continueremo a farlo anche senza il permesso dei populisti quelli nuovi e quelli vecchi abbiamo fatto un

