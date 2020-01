Sono le venti, sul Nove il programma di Peter Gomez: “Daremo un contributo perché i cittadini possano dirsi davvero informati”. Da lunedì 20 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) È tutto pronto per il debutto televisivo del nuovo programma condotto da Peter Gomez “Sono le venti”, prodotto da Loft Produzioni, in onda da lunedì 20 gennaio sul canale Nove di Discovery Italia: “Uno dei principi della democrazia è “conoscere per deliberare” – racconta il direttore del Fatto.it Peter Gomez – vorremmo dare un contributo di conoscenza in modo che i cittadini che ci guarderanno possano dire di essere informati”. Il format, una striscia quotidiana di informazione, sarà condotto da Gomez, con la direzione artistica di Duccio Forzano, regista e autore televisivo di molti titoli di successo che ha lavorato con i grandi della tv, da Fiorello a Fabio Fazio, e ha firmato la regia di eventi televisivi come il Festival di Sanremo. “Sono le venti” sarà l’appuntamento fisso del Nove per raccontare quello che è davvero importante. Il programma punta sulle notizie della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

petergomezblog : #Sonoleventi, Peter Gomez punta sull’attualità e l’approfondimento con “l’informazione che si vede”. Dal 20 gennaio… - DipRoss : RT @luisaloffredo28: #Sonoleventi, Peter Gomez punta sull'attualità e l'approfondimento con “l'informazione che si vede”. Dal 20 gennaio su… - antoninobill : Sono le venti, sul Nove il programma di Peter Gomez: “Daremo un contributo perché i cittadini possano dirsi davvero… -