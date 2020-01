Sex Education 2, la scoperta del sesso si fa esilarante con una seconda stagione genuinamente femminista (recensione) (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'esplosione di ormoni, passioni e sentimenti di Sex Education 2 debutta su Netflix il 17 gennaio con la stessa carica d'innovazione e genuinità che ha contraddistinto il suo esordio assoluto un anno fa. La seconda stagione della teen dramedy di Netflix si fa apprezzare tanto quanto la prima e persino di più, una sfida complicata per la maggior parte delle nuove produzioni, che faticano a mantenere alto il livello di qualità drammaturgica dopo l'effetto sorpresa dei primi episodi. Questa serie invece sembra riuscire naturalmente e senza fatica nell'intento di migliorarsi di episodio in episodio. Brillante e genuina, Sex Education 2 è comicità pura, ma anche riflessione non banale su temi che riguardano gli adolescenti come gli adulti, riuscendo a trasformarsi in un'indagine ironica sulle complicazioni della sfera sessuale ad ogni età, pur mantenendo la classica natura di teen ... Leggi la notizia su optimaitalia

