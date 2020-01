Scuola divisa per ceto, un papà: "Non ghettizziamo nessuno. C'era pure un rom aiutato da tutti" (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Nella nostra Scuola nessuno viene ghettizzato. C’era anche un ragazzo rom aiutato da tutti”. A parlare al quotidiano Il Messaggero è Francesco D’Anzilio, papà e presidente del consiglio di istituto dei genitori dell’Istituto comprensivo via Trionfale, la Scuola romana finita al centro delle polemiche per la “divisione per ceto” riportata nella descrizione del sito d’istituto.“Ho due figli: uno è iscritto nel plesso Assarotti, quello con un ceto definito medio-basso e l’altro alla sede di via Taverna con un ceto medio-alto. Se davvero ci fosse questa distinzione sarei forse un pazzo. La verità è un’altra”.La verità, spiega il genitore, sarebbe che quella della Scuola di via Trionfale ”è una comunità profondamente unita, che non fa alcun tipo di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

