Salvini con la maglia di Simoncelli: l’ira del commentatore MotoGP (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tra le diverse tappe emiliano-romagnole in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, Matteo Salvini si è recato anche al museo “La storia del Sic” dedicato a Marco Simoncelli. Ad accompagnarlo il padre del motociclista rimasto vittima di un incidente mortale durante il Gran Premio della Malesia. Salvini con la maglia di Simoncelli Sono diversi gli scatti relativi alla visita che il leader della Lega ha condiviso sui suoi profili social. Da quelli insieme al padre Paolo a quello che lo ritrae mentre scrive una dedica all’ex campione, ve n’è anche uno che lo immortala con una maglia di cui lo hanno omaggiato al museo. Questa reca il numero 58, vale a dire quello indossato da Sic. Un gesto che ha lasciato interdetto il commentatore della MotoGP Paolo Beltramo, che ha criticato il fatto che Salvini l’abbia indossata anche nei due comizi successivi a ... Leggi la notizia su notizie

