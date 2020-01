Roberto Firmino si battezza è scoppia in lacrime: “Tempo di cose nuove” – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’attaccante brasiliano del Liverpool Roberto Firmino ha postato il VIDEO del suo battesimo, una decisione che è sicuro gli cambierà la vita. Il 2019 è stato un anno da incorniciare per Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano del Liverpool, infatti, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’ultima Champions League, nonché uno dei 23 che ha … L'articolo Roberto Firmino si battezza è scoppia in lacrime: “Tempo di cose nuove” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

MicheleCheie : RT @sportli26181512: #Liverpool Al Battesimo di Roberto Firmino il portiere Alisson si commuove: Roberto Firmino ha deciso di battezzarsi e… - sportli26181512 : #Liverpool Al Battesimo di Roberto Firmino il portiere Alisson si commuove: Roberto Firmino ha deciso di battezzars… - FrancescaG1033 : Livello di amicizia : Allisson Becker che battezza Roberto Firmino. -