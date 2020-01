Processo Trattativa, il boss Bagarella morde un agente prima dell’udienza: finiscono entrambi in infermeria (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il boss Leoluca Bagarella ha aggredito con un morso un agente del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria. L’aggressione è avvenuta oggi quando il superkiller di Cosa nostra, cognato di Totò Riina, veniva scortato nella saletta per la videoconferenza del supercarcere di Sassari. Li il detenuto, sottoposto al regime duro del 41 bis, avrebbe dovuto assistere a distanza all’udienza del Processo d’Appello sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra, in corso davanti alla seconda sezione della corte d’assise d’appello di Palermo. L’udienza, a causa di questo fatto, è iniziata in ritardo. A dare notizia dell’aggressione è l’agenzia Agi. Il capomafia (condannato a 28 anni in primo grado, ma sepolto da numerosi ergastoli per centinaia di omicidi commessi) durante il trasferimento dalla propria cella ha dato in escandescenze e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

rep_palermo : Processo Trattativa Stato-mafia, Bagarella morde agente. Entrambi finiscono in infermeria [aggiornamento delle 20:3… - rep_palermo : Processo Trattativa Stato-mafia, Bagarella morde agente. Entrambi finiscono in infermeria [aggiornamento delle 20:1… - zazoomblog : Mafia: processo trattativa Ingroia per sentenza fatto cè ma non lo ha commesso Mannino (2) - #Mafia: #processo… -