Previsioni meteo veloci e locali: Google sperimenta l’intelligenza artificiale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Google vuole applicare l’Intelligenza artificiale alle Previsioni del tempo per renderle il più tempestive possibile e circostanziate geograficamente. L’azienda di Mountain View sta lavorando ad modello matematico, che si trova in una fase embrionale, basato sull’apprendimento automatico e in grado di ottenere le Previsioni delle successive sei ore, ad una risoluzione di 1 chilometro, il tutto in pochi minuti di calcolo. Il progetto si chiama ‘Machine Learning for Precipitation Nowcasting from Radar Images’ e si basa su dati ed esempi immagazzinati. I ricercatori di Mountain View stanno addestrando il modello di Intelligenza artificiale sui dati radar storici raccolti tra il 2017 e il 2019 negli Stati Uniti dalla National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA). Pronostici rapidi, affermano i ricercatori, saranno “uno strumento essenziale e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #16dicembre #ANSA - Giacinto_Bruno : Previsioni meteo, pioggia e neve in arrivo. E la prossima settimana irruzione da Est - Giacinto_Bruno : POI VEDIAMO NEH! -