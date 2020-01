Nasce il Centro Democratico Popolare (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio 2020, a 101 anni dalla Fondazione "Sturziana" del Partito Popolare, si terrà a Roma, alle ore 10.00, presso Lungotevere Di Sassia, n.3, la convention per la costituzione della formazione politica che farà propri i principi ispiratori dell’ex Democrazia Cristiana e dell' UDC, a cui prenderà parte la nuova compagine politica dei Sudisti Italiani e 35 sigle della vecchia DC. Si intende creare il Centro politico in Italia, che si connoti come Centro Popolare, alternativo alla destra sovranista di Meloni e Salvini, nonché alla sinistra sempre più "sardino-dipendente" e al M5S, che ha smarrito, negli ultimi due anni di potere, la sua vera identità. A battezzare la nascita del Centro politico saranno Gianfranco Rotondi e Lorenzo Cesa, i quali, da alcuni mesi, lavorano "in sordina" per ricreare un partito che si ispiri ai principi ideologici dell'ormai cessata “Democrazia ... Leggi la notizia su ilfogliettone

