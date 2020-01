Mindhunter, la serie Netflix si prende una pausa (Di giovedì 16 gennaio 2020) La serie Netflix ideata e diretta da David Fincher si prende una pausa. Netflix ha infatti liberato dai vincoli contrattuali gli attori di Mindhunter, in attesa di prendere una decisione definitiva sul futuro della serie. Quando arrivò sulla piattaforma di streaming nel 2017, la serie di Fincher sorprese tutti. Si trattava di un thriller di … L'articolo Mindhunter, la serie Netflix si prende una pausa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

