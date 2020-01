Matteo Salvini e il titolo di Repubblica «Cancellare Salvini»: si riferivano alla legge (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 15 gennaio 2020 Matteo Salvini, durante un suo intervento in campagna elettorale per le elezioni regionali previste il 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna, mostra al pubblico la prima pagina del quotidiano la Repubblica che riporta in prima pagina il titolo «Cancellare Salvini». Il tuo browser non supporta il tag iframe «Prima pagina di Repubblica: “Cancellare Salvini”. Questa è istigazione a delinquere. Poi parlano di odio e di violenza… Gli unici che istigano all’odio e alla violenza sono loro. DOMENICA 26 GENNAIO conto su di voi!» è il commento pubblicato nella pagina Facebook del leader leghista. Il post di Salvini con il video dove contesta Repubblica. Il titolo è vero, la prima pagina del cartaceo di La Repubblica del 15 gennaio 2020 è proprio quella, ma ci troviamo di fronte a un titolo che online potremmo definire «clickbait». leggendolo bene si ... Leggi la notizia su open.online

