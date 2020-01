L’uomo del giorno, Domenico Morfeo: un talento sprecato nel calcio, ora ha scelto un’altra strada (Di giovedì 16 gennaio 2020) Se da ragazzo ti chiamano Maradonino significa che il talento ce l’hai. E di talento ne aveva Domenico Morfeo, classe ’76. L’ex fantasista di Atalanta, Brescia e Parma, tra le altre, compie 44 anni. Nato a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila), venne scoperto da Mino Favini, grande talent scout dell’Atalanta recentemente scomparso. “Faceva delle giocate che i suoi compagni nemmeno capivano già a 14 anni. Ci aspettavamo di più da lui” diceva il compianto Favini. E sì perché se Morfeo aveva talento l’ha sprecato. Troppo altalenante. Capace di fare il Maradona, così come di giocare in modo pessimo. Morfeo a 17 anni debuttò in Serie A con la maglia dell’Atalanta. La sua miglior stagione è quella 1995-96. Lasciò Bergamo per Firenze, poi Milan, Cagliari, Verona e Inter, con altre due parentesi alla Fiorentina. Buone stagioni a Parma tra ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

