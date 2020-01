Imola, capriolo entra in una scuola. Catturato e poi liberato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una visita del tutto inaspettata a scuola: questa mattina un giovane capriolo è stato visto un po' smarrito davanti all'ascensore nell'atrio dell'Istituto Paolini di Imola. In seguito alla segnalazione, sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, insieme ai colleghi della municipale e al servizio veterinario, che hanno provveduto alla cattura dell'animale mentre veniva impedito l'ingresso agli studenti.L'animale è stato poi immobilizzato e bendato e trasportato in una zona collinare sicura, dove è stato liberato. Era da qualche anno che non si registravano presenze di caprioli in un’area così centrale della città. Leggi la notizia su tg24.sky

