Grande Fratello Vip: i concorrenti parlano degli ascolti del programma e tirano in ballo Milly Carlucci (Di giovedì 16 gennaio 2020) Qualche giorno fa Antonella Elia ha nominato Milly Carlucci e il suo Cantante Mascherato, lanciando anche una mezza shade. Ieri notte è ricapitato, ma a tirare in ballo la conduttrice Rai è stata Adriana Volpe. I concorrenti del GF Vip si stavano interrogando sugli ascolti del reality e la Volpe ha ricordato a tutti che il GF Vip il venerdì si scontra con lo show della Carlucci. Adriana: "Secondo me stiamo andando molto bene perché continuano a fare la doppia puntata. Non so se andiamo meglio il mercoledì o il venerdì. Calcola che il venerdì andiamo contro Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato. Calcola che lo share è più alto al mattino solitamente, ma la sera ci sono più telespettatori che guardano al tv. Magari un programma di mattina fa uno share alto con 1 milione, la sera per avere la stessa percentuale devi fare 3 milioni. Comunque i giorni non contano, ci sono programmi ...

