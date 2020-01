Gianfranco Vissani: «Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ospite al programma I Lunatici, format in onda su Rai Radio 2, Gianfranco Vissani, cuoco, critico gastronomico e personaggio tv, ha detto la sua sull’attuale situazione politica italiana, facendo un bilancio dell’anno appena cominciato. «Il 2020 è iniziato bene, ora sono in vacanza ma resto sempre nel mio locale: ci vuole il guardiano», ha affermato lo chef, che ha aggiunto: «Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime. In Italia siamo comandati male e siamo dei pecoroni. Ci mettono solo tasse!». Una frecciatina neppure troppo velata all’esecutivo Conte Bis. Gianfranco Vissani: «Io tifo per Salvini, le sardine le mangio e sono buonissime» A chi lo accusa di essere maschilista Gianfranco Vissani si è sentito di replicare così: «Ma quando mai! Io alle donne non ho mai fatto nulla di male, lavorano più donne da me che in tutti i ristoranti d’Italia e ... Leggi la notizia su urbanpost

