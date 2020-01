Finanzieri: protocollo d’intesa per le attività di volontariato presso la Procura (Di giovedì 16 gennaio 2020) Guardia di Finanza: protocollo d’intesa per attività di volontariato da parte dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presso la Procura di Napoli. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Dott. Giovanni Melillo e il locale Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – S. Ten. Cav. Uff. Augusto Avarone, hanno sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Napoli. L’importante progettualità è stata seguita dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza – Gen. D. Virgilio Pomponi, quale sempre ulteriore testimonianza della massima sinergia e collaborazione istituzionale. Più in particolare, la Sezione alla sede dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia offre di prestare a favore della Procura della Repubblica di Napoli ... Leggi la notizia su 2anews

TeleCapriNews : Protocollo di #intesa tra Guardia di finanza e #Autorità Giudiziaria -