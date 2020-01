È morto Christopher Tolkien, il figlio dell’autore del Signore degli Anelli (Di giovedì 16 gennaio 2020) È morto a 95 anni Christopher Tolkien, il figlio di J.R.R Tolkien, l’autore della saga Il Signore degli Anelli. A darne notizia su Twitter la Tolkien Society. Christopher ha svolto un ruolo importantissimo nella cura e diffusione delle opere del padre, in particolare quelle postume come Il Silmarillion e I Racconti Incompiuti. È stato lui inoltre a disegnare la mappa della Terra di Mezzo. Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x— Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020 J.R.R Tolkien aveva lasciato un gran numero di scritti incompiuti, bozze, appunti. Riorganizzare e dare vita al materiale è stato un lavoro molto difficile per Christopher, tanto che ha ammesso che in certi casi ha dovuto «tirare a indovinare» cosa ... Leggi la notizia su open.online

AriannaFranchin : RT @FraDiGiuseppe: Una brutta notizia: è morto Christopher #Tolkien. Al figlio di J. R. R. Tolkien, noi tolkieniani dobbiamo moltissimo.… - GiorgioIntini : RT @FraDiGiuseppe: Una brutta notizia: è morto Christopher #Tolkien. Al figlio di J. R. R. Tolkien, noi tolkieniani dobbiamo moltissimo.… - FabrizioSansone : Da stasera ricomincio a leggere e a vedere tutto l’universo Talkeniano in onore di padre e figlio. -