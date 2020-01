Delitto Tobagi, la Corte di Strasburgo: “La condanna per diffamazione ai giornalisti di ‘Gente’ viola la libertà d’espressione” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Corte europea dei diritti umani ha ritenuto l’Italia colpevole per violazione del diritto alla libertà d’espressione dei giornalisti Renzo Magosso e Umberto Brindani. Nel 2004 i due avevano pubblicato su Gente un articolo sull’omicidio di Walter Tobagi, in cui si sosteneva che i carabinieri sapevano da tempo che il giornalista era nel mirino dei terroristi. Per questo erano stati condannati in via definitiva per diffamazione. condanna che secondo la Corte ha violato appunto la libertà d’espressione dei due, diritto tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, fu ucciso nel 1980 dai terroristi della Brigata 28 Marzo, un gruppo armato di estrema sinistra. Per i giudici di Strasburgo, la condanna dei due giornalisti ha interferito in maniera “sproporzionata” con il diritto alla libertà di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

saralisci : RT @ansaeuropa: La Corte europea dei #dirittiumani ha ritenuto l'#Italia colpevole per la violazione del diritto alla libertà d'espressione… - ansaeuropa : La Corte europea dei #dirittiumani ha ritenuto l'#Italia colpevole per la violazione del diritto alla libertà d'esp… -